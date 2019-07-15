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اليسا تعتذر عن المشاركة في “ذا فويس”.. والسبب؟

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elissa nnn

اليسا

نفت النجمة اللبنانية إليسا مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ”ذا فويس“، The Voice بموسمه الخامس.

وقالت اليسا في تغريدة ردا على سؤال أنها ”لم تتلقَ أي اتصال هاتفي من القائمين على البرنامج للمشاركة في الموسم الخامس“.

كما أوضحت إليسا أنها حتى لو طُلب منها المشاركة في لجنة تحكيم ”ذا فويس“ فلن تقبل؛ لأنها منشغلة هذه الفترة بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد.

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