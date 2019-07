اليسا تعتذر عن المشاركة في “ذا فويس”.. والسبب؟

نفت النجمة اللبنانية إليسا مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب ”ذا فويس“، The Voice بموسمه الخامس.

وقالت اليسا في تغريدة ردا على سؤال أنها ”لم تتلقَ أي اتصال هاتفي من القائمين على البرنامج للمشاركة في الموسم الخامس“.

كما أوضحت إليسا أنها حتى لو طُلب منها المشاركة في لجنة تحكيم ”ذا فويس“ فلن تقبل؛ لأنها منشغلة هذه الفترة بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد.

I wasn’t contacted for the new season, but even if they will contact me, I will apologize because I am busy with my album this year https://t.co/aRWV22rzsA

