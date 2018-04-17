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اليسا تعزي شيرين: “أعرف مدى صعوبة فقدان الأب”

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sherine elissa

اليسا وشيرين عبد الوهاب

نعت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر، والد الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وعلقت إليسا قائلة: “تعازي العميقة للغالية شيرين عبد الوهاب، أعرف مدى صعوبة فقدان الأب، واصلي من أجل روحه، ومن أجلك للتغلب على هذه المرحلة”.

يذكر أن والد الفنانة شيرين، قد رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، داخل منزله، بعد صراع مع المرض.

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