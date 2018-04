اليسا تعزي شيرين: “أعرف مدى صعوبة فقدان الأب”

نعت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر، والد الفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وعلقت إليسا قائلة: “تعازي العميقة للغالية شيرين عبد الوهاب، أعرف مدى صعوبة فقدان الأب، واصلي من أجل روحه، ومن أجلك للتغلب على هذه المرحلة”.

My deepest condolences dear @Sherine for the sad loss of your father. I know how hard losing a father is and I pray for his soul and for you to overcome this phase

— Elissa (@elissakh) April 17, 2018