استنكرت الفنانة اللبنانية اليسا تصدر هاشتاغ “انا بفتخر برئيسي” قائمة الترند في لبنان الى جانب احد شهداء انفجار مرفأ بيروت.

وقالت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ما بصدق إنو حد ترند المرحوم جو عقيقي، شهيد الإهمال، في ترند أنا بفتخر برئيسي. حدا يخبرني قدام المصايب اللي صايرة شو في سبب تا نفتخر برئيسنا؟ شخص متواطئ معو خبر من سنة بالخطر الموجود متلو متل الفاسدين.”.

ما بصدق إنو حد ترند المرحوم جو عقيقي، شهيد الإهمال، في ترند أنا بفتخر برئيسي. حدا يخبرني قدام المصايب اللي صايرة شو في سبب تا نفتخر برئيسنا؟ شخص متواطئ معو خبر من سنة بالخطر الموجود متلو متل الفاسدين. و

لك خيرة الشباب بهالبلد ماتوا وبيوت الناس مهبطة شو بيعملكن رئيسكن؟ استحوا بقا — Elissa (@elissakh) August 7, 2020

واضافت اليسا: “خيرة الشباب بهالبلد ماتوا وبيوت الناس مهبطة شو بيعملكن رئيسكن؟ استحوا بقا”.

وكانت اليسا قد نعت جو عقيقي، الذي عُثر على جثمانه تحت حطام الاهراءات بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، في تغريدة قالت فيها: “يا قلبي عليك يا جو ،الله يصبر امك”.

يا قلبي عليك يا جو ،الله يصبر امك pic.twitter.com/ngP3Qi84rs — Elissa (@elissakh) August 6, 2020

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