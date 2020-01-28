اليسا تعليقا على صفقة القرن: “شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل”

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتفاصيل صفقة القرن في تغريدة نشرتها في حسابها عبر “تويتر”.

وقالت اليسا في تغريدتها: “‏قال صفقة القرن رح تجيب السلام… على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن… شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل”.

قال صفقة القرن رح تجيب السلام… على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن… شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل. البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام ❤و حكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين — Elissa (@elissakh) January 28, 2020

وأكدت أن “البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام وحكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين”.