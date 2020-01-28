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اليسا تعليقا على صفقة القرن: “شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل”

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إليسا

علّقت الفنانة اللبنانية إليسا على إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتفاصيل صفقة القرن في تغريدة نشرتها في حسابها عبر “تويتر”.

وقالت اليسا في تغريدتها: “‏قال صفقة القرن رح تجيب السلام… على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن… شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل”.

 

وأكدت أن “البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام وحكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين”.

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