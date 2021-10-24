لم تنتظر الفنانة اللبنانية اليسا طويلا للرد على الانباء والتقارير التي تحدثت عن ارتدائها درع واق من الرصاص خلال الحفل الذي احيته مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد.

فقد كتبت اليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر للرد على هذ الموضوع قالت فيها: “زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية.”

وتابعت اليسا: “كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود. بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة” وارفقت تغريدتها بهاشتاغ “عيب”.

زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية. كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود. بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة #عيب — Elissa (@elissakh) October 24, 2021

وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت أنّ إليسا ارتدت خلال الحفل درعاً واقياً للرصاص تم تصميمه خصيصا لها من قبل شركة ألمانية.