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اليسا تنشر اول صورة بعد عمليتها الجراحية في بروكسل

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نشرت النجمة اللبنانية إليسا صورة لها عبر حسابها انستقرام لطمأنة جمهورها على صحتها بعد العملية الجراحية الاخيرة التي اجرتها في بلجيكا.

ووجهت اليسا التحية الى متابعيها قائلة: “صباح الخير من بروكسل”، ورغم ظهورها بكامل أناقتها في الصورة إلا انها أخفت يدها المصابة خلف ظهرها بعد إجراءها العملية الجراحية بها هناك والتي تعالج بها تورم يدها من آثار علاج السرطان العام الماضي.

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Good morning from brussels #elissa

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وكانت إليسا قد أثارت القلق في اليومين الاخيرين بسبب عدم نشر صور لها من بروكسل وطالبها جمهورها بالظهور في فيديو أو صورة للاطمئنان على صحتها بعد العملية الجراحية، رغم تعليقها على تويتر بانها بخير وتشتاق إلى جمهورها فقط.

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