اليسا تنعي موريس عواد: “عم نخسر قيمة عظيمة ربينا على أهميتها”

بكلمات مؤثرة نعت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ الشاعر اللبناني ​موريس عواد​ الذي توفي عن عمر ناهز 85 عاما.

ونشرت إليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “بدي ودّعك باللبناني متل ما كنت دايما تحب.. موريس عواد من أهم أعلام الفكر بلبنان، عم نخسر قيمة عظيمة ربينا على أهميتها. الله يرحمو”.

بدي ودّعك باللبناني متل ما كنت دايما تحب. موريس عواد من أهم أعلام الفكر بلبنان، عم نخسر قيمة عظيمة ربينا على أهميتها. الله يرحمو — Elissa (@elissakh) December 9, 2018

يذكر أن موريس عواد أحد أعمدة الشعر العامي في لبنان، وكرس حياته لتحديث الشعر باللهجة اللبنانية وتطويره وإدخال الصور الجمالية إليه وإخراجه من الدوائر المحلية وربطه بالشعر العالمي، فهو صاحب تجربة فريدة وأساسية في هذا المضمار، وأنتج العديد من الدواوين الشعرية.