حرصت الفنانة اللبنانية اليسا على تهنئة رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على منحه “وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية” من جانب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكتبت اليسا عبر حسابها على توتير: “مبروك أبو ناصر،بتستاهل التكريم، الله يحمي السعودية ،ويحمي شعبا، وولي عهدا، وملكا”.

مبروك أبو ناصر،بتستاهل التكريم،

الله يحمي السعودية ،ويحمي شعبا، وولي عهدا، وملكا https://t.co/n2w6QASPy3 — Elissa (@elissakh) May 4, 2021

وكان “آل الشيخ” قد نشر على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”؛ صورًا لنص قرار منحه الوشاح من جانب “خادم الحرمين”، وصور أخرى للوشاح الذي حصل عليه.

وعلق تركي آل الشيخ على التكريم، بقوله: “أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد”.

وأضاف “آل الشيخ”: “إلى أخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي.. إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكرًا لكم”.

كما نشر “آل الشيخ” صورة له مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان وعلق كاتبا: “الوسام غالي مافيه شك … لكن الاغلى منه العمل تحت قيادتك وتوجيهك … الاغلى منه وجودك في حياتنا سيدي … انت من صنعت تركي وغير تركي كثير … انت الامل انتى الفخر انت القائد الملهم … تكتب تاريخنا وتصنع مستقبلنا … روحي ومالي واولادي فداك وفداء لبلدي سيدي”.

الوسام غالي مافيه شك … لكن الاغلى منه العمل تحت قيادتك وتوجيهك … الاغلى منه وجودك في حياتنا سيدي … انت من صنعت تركي وغير تركي كثير … انت الامل انتى الفخر انت القائد الملهم … تكتب تاريخنا وتصنع مستقبلنا … روحي ومالي واولادي فداك وفداء لبلدي سيدي pic.twitter.com/Y2I1FirKwf — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 4, 2021