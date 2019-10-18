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اليسا عن تظاهرات لبنان: “صار الوقت الناس تستعيد شوي من كرامتها”

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اليسا

اليسا

عبرت الفنانة اللبنانية اليسا تضامنها مع مواطنيها الذين نزلوا الى الشارع احتجاجا على الضرائب.

وكتبت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنو مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة. صار الوقت تا الناس تستعيد شوي من كرامتها”.

وكانت اليسا قد عبرت عن تضامنها مع المتظاهرين منذ امس حيث كتبت: “الشعب موجوع ومقهور وجوعان. أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير. نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو”.

يذكر ان اليسا تتواجد حاليا في مصر وقد نشر الصحفي احمد فرغلي صورة له مع اليسا وعلق: “صديقتي الغالية منورة القاهرة .. الست دي مهمومة بوطنها لبنان 🇱🇧 بشكل كبير .. شفت ازاي قلقها ومتابعتها طول الوقت للاحداث هناك .. ربنا يعمل اللي فيه خير لأشقائنا في لبنان”.

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