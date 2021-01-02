حرصت الفنانة اللبنانية اليسا على نعي الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، الذي توفي فجر اليوم السبت 2 يناير 2021، عن عمر ناهز الـ 76 عاما بعد صراع مع المرض

وكتبت اليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “آخر الرجال المحترمين… وداعا وحيد حامد، رمز السينما المصرية وأحد أهم صناع الصورة الجميلة… تفتقدك السينما وستكون مساحة الفن والإبداع ناقصة من دونك”.

آخر الرجال المحترمين…

وداعا وحيد حامد، رمز السينما المصرية وأحد أهم صناع الصورة الجميلة… تفتقدك السينما وستكون مساحة الفن والإبداع ناقصة من دونك pic.twitter.com/nQfA73otwT — Elissa (@elissakh) January 2, 2021

يذكر أن وحيد حامد هو من أشهر كتاب السيناريو في مصر، وعُرف بتقديمه أعمالا اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري.

وعمل وحيد حامد مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة و عاطف الطيب، ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وفي 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.