خيم الحزن على الوسط الفني في البنان بعد وفاة الراقصة ناريمان عبود، زوجة الفتان وسام الأمير حيث عبر عدد كبير من الفنانين والنجوم عن حزنهم الكبير لرحيلها.

فقد كتبت اليسا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ما عم صدّق شو هالخبر الحزين ومصدومة أدي الحياة ظالمة يا الله شو كنت حبا. من كل قلبي زعلت على ناريمان الملكة بكل معنى الكلمة. الله يصبّر قلبك يا وسام، ويعزيك مع عيلتك على هالمصاب ! فعلأ خسارة!”.

ما عم صدّق شو هالخبر الحزين ومصدومة أدي الحياة ظالمة يا الله شو كنت حبا. من كل قلبي زعلت على ناريمان الملكة بكل معنى الكلمة. الله يصبّر قلبك يا وسام، ويعزيك مع عيلتك على هالمصاب ! فعلأ خسارة!https://t.co/ozprIXN61K — Elissa (@elissakh) February 13, 2021

أما مايا دياب فقد كتبت “شو هالخبر المحزن والصادم،أميرة أكيد وست تشعّ حياة كيف قررت أن تتركي الحياة ..أمير حرقتك كبيرة ووجع الاولاد ما رح يخلص..كسرتلي قلبي ناريمان..الله يقوّيك يا أمير وتكون نفسِك بالسما”.

— Maya Diab Fans (@diabersworldd) February 13, 2021

كما نعت الراحلة الفنانة نانسي عجرم التي كتبت: “شو قاسية هالحياة وغدّار الموت، زعلت من قلبي وسام، الله يرحم ناريمان ويصبركن على غيابها ويكون حدكن بهالمصيبة، قلوبنا معكن”.

شو قاسية هالحياة وغدّار الموت، زعلت من قلبي وسام، الله يرحم ناريمان ويصبركن على غيابها ويكون حدكن بهالمصيبة، قلوبنا معكن @wissamelamirlb — Nancy Ajram (@NancyAjram) February 13, 2021

كان الملحن اللبناني وسام الأمير فجع بوفاة زوجته الراقصة ناريمان عبود بعد إصابتها بـ فيروس كورونا الفتاك وقد نشر وسام الامير الخبر بنفسه، وكان قلبه يؤلمه على رحيل رفيقة دربة وحياته، ولم يصدق أنها توفيت ورحلت فجأة بسبب هذا الفيروس اللعين.

كتب وسام الامير: “يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟”.

وتابع: “تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية. ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات الله يرحمك يا اميرة”.

ولمع نجم الراقصة ناريمان عبود في ثمانينات القرن الماضي، الى جانب نخبة من الراقصات أمثال هويدا الهاشم وداني بسترس.