اليكم آخر المستجدات في قضيّة محاولة قتل زين العمر!

“نصّاب يتلطٌى خلف ثوب المحاماة الشريفة ويحتال على من حواليه في أحد المجمّعات السياحية، ليك وليه طويلة على رقبتك، القضاء العادل موجود، هيك وسخ شو بتقولوا عنّوا؟ تعرّضت اليوم لحادث إطلاق نار. أشكر كل من اتصل بي للاطمئنان عني من صحافة وأمنيين وسياسيين وفنانين وكل المحبين، وأنا كلي ثقة بالأجهزة الأمنية والقضائية. شكرا مار شربل، شكراً للأجهزة الامنية كافة، وشكراً لمخبارات الجيش وجيشنا البطل، وألف تحية لقائد الجيش العماد البطل جوزف عون”، هذه كانت التغريدات التي نشرها الفنان اللبناني زين العمر، بعد أن تعرّض لمحاولة اطلاق نار يوم السبت 14 تموز\يوليو.

وفي آخر مستجدات عن الموضوع، أوقفت استخبارات الجيش في صربا المدعو ج.ز من مواليد 1988 بعد اطلاقه النار على زين ورئيس مجلس إدارة مجمّع Samaya – الكسليك سيمون حداد. وقد فتح تحقيقًا باشارة النائب العام بجبل لبنان غادة عون امام فصيلة جونية، كما أوضح الوكيل القانوني لمجمع السمايا اشرف الموسوي.

نصّاب يتلطٌى خلف ثوب المحاماة الشريفة

ويحتال على من حواليه في أحد المجمّعات السياحية … #ليك_وليه_طويلة_على_رقبتك

القضاء العادل موجود #zeo

هيك وسخ شو بتقولوا عنّوا ؟؟؟؟ — Zein El Omr – زين العمر (@ZeinElOmr) July 14, 2018

المصدر: aghaniaghani.com

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