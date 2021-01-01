أعلن اليوتيوبر السوري أنس مروة عبر حسابه الخاص في إنستغرام عن استقبال طفله يوم أمس من زوجته أصالة المالح. ونشر أنس صورة يد طفله ليكشف عن استقباله مولوده في آخر يوم في عام 2020، مستقبلاً العام الجديد مع طفله، وتفاعل الجمهور مع الصورة متمنين للزوجين السعادة وللطفل حياة مليئة بالحب في ظل عائلته، ولم يكشف أنس بعد عن الاسم الذي اختاره لطفله.

ويحظى الثنائي أنس وأصالة بشهرة واسعة ويملكان قناة في موقع يوتيوب يتابعها الملايين، وقد أعلنا عن جنس المولود بطريقة تصدرت حديث السوشال ميديا والمواقع الإخبارية لفترة طويلة، حيث اختارا برج خليفه في الإمارات العربية المتحدة للكشف عن جنس الجنين في مفاجأة لهما ولجمهورها.

وحظي فيديو الاحتفال بالكشف عن الجنين على نسبة مشاهدة عالية والعديد من التعليقات المتضاربة، ففي الوقت الذي رأى البعض أن الطريقة التي اختارها مميزة ومليئة بالإيجابية، اعتبر الكثيرون أن ما قام به الثنائي مستفز في ظل الأوضاع السيئة التي يعاني منها العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره السيئ على الناس والاقتصاد، بالإضافة لما تعانيه بلدهما سوريا، وأن المبلغ الكبير الذي دفعاه لهذا الحفل المبالغ به، كان من الممكن أن يوزع على عدد كبير من المحتاجين للاستفادة منه بدلًا من المظاهر الكذابة والبهرجة المبالغ بها على حد قول الجمهور.

















يُشار إلى أن أنس وأصالة تزوجا عن حب حيث بدأت قصة تعارفهما على تطبيق سناب شات، ليكللا هذه العلاقة المميزة بالزواج، ويتجها إلى تقديم محتوى عائلي عبر اليوتيوب. وأنجب الثنائي ابنتهما الكبيرة والتي أطلقا عليها اسم ميلا في كندا يوم عيد الحب الـ14 من فبراير (شباط) من عام 2018، والتي أصبحت جزءاً من المحتوى الذي يقدمانه. وكان الثنائي قد أعلنا في أحد البرامج أن دخلهما المادي والذي يجنونه من قناتهما يعادل ما يزيد على راتب الطبيب والمحامي معاً، مما ساعدهما على شراء سيارة ومنزل في 6 أشهر فقط.