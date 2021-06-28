عبرت الفنانة المصرية إنجي خطاب عن صدمتها من التسريبات المنسوبة الى حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، والتي تحدث فيها عن نية نجله الزواج على الفنانة شيرين والاستقادة منها ماديا.

ونشرت إنجي خطاب صورة لشيرين وهي تحتضن والد زوجها وعلقت عليها بالقول: “الي جوه نفوس الناس يخض والله .. شيرين وحماها اللي هو ابو حسام حبيب.. لما تبص ع الظاهر من برة تحس بكمية محبة بينهم وكأن بنت بتحضن ابوها.. تيجي للباطن تلاقي ريكورد متسرب لحماها دة بيقول كلام ف حق شيرين مش حلو الله اعلم الريكورد صح ولا غلط بس لو صح يبقي موضوع يخوف “.

وتابعت “حقيقي سمعت الريكورد وببص للصورة دي وانا خايفة ومرعوبة ويمكن كنت قربت اعيط كمان بأمانة.. اللي هو انا بتعامل مع ناس كتير اعرفهم وبحبهم مفيش حد مبحبوش خالص انا مبعرفش اكره .. وحقيقي انا خايفة يكون في حواليا ناس كدة ”.

واضافت “ف اتمنى ربنا يبعد عننا الناس اللي عاملة نفسها بتحبنا لكن من ورانا تتكلم عننا بالسوء وتعيب فينا بالرغم انهم مشافوش مننا غير كل خير ⁦ ⁩.. اللهم رد كيدهم في نحورهم يارب ”.

يذكر ان والد حسام حبيب كان قد نفى صحة هذه التسريبات وقال في تصريح لوسائل إعلام مصرية : “إن ما أثير كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس. الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي”.

وكانت مجلة الجرس اللبنانية، التي ترأس تحريرها الاعلامية المثيرة للجدل نضال الاجمدية، قامت بنشر التسجيل الصوتي المنسوب لوالد حسام حبيب والذي كشف عن تفكير الأخير في الزواج سرا على شيرين عبد الوهاب من أجل إنجاب الأطفال وذلك بعد مرور سنتين على زواجهما من دون أطفال واقترابها من سن ال 40 .

وأضاف حسين حبيب أن إبنه حسام يتحكم في جميع الحسابات المالية لزوجته ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار واصفا إياها بالشخصية ” المتقلبة والملولة ” .

وتابع : ” أنا عارف حسام إبني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه .. مش عارف هل هو بيحبها بجد فعلا زي ما بيقول كده ولا هو ذكي وعارف إن هي شخصية متقلبة وممكن في أي وقت تطلب الطلاق ” .

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