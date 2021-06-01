صدمت الفنانة المصرية آمال ماهر متابعيها وجمهورها بخبر إعلان فسخ خطوبتها من حبيبها الذي لم يتم تحديد هويته بشكل رسمي.

,اعلنت امال ماهر الخبر عبر منشور على حسابها على فايسبوك حيث كتبت “كنت أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي ولكن كل شيء نصيب تم فسخ الخطوبة الحمد لله على كل شيء”.

وقد تفاعل الجمهور مع الخبر وتمنى لها حياة جميلة برفقة الشخص الذي يستحقها ويقدرها فيما ابدى اخرون استغرابهم خاصة أنهم لم يكونوا يعلمون انها مخطوبة اصلا.

الفنانة المصرية آمال ماهر كانت قد كشفت مفاجأة خطوبتها للجمهور بشكل رسمي من رجل أعمال مصري يوم 13 من شهر أبريل الماضي أي قبل 46 يوم تقريباً، مؤكدةً وقتها أن حفل الزفاف سيكون قريباً.

يذكر أن الفنانة المصرية كانت مُتزوجة من الملحن محمد ضياء الدين الذي أنجبت منه ابنها الوحيد عمر، لكنهما انفصلا بعد عام واحد من زواجهما من دون التطرق للتفاصيل.