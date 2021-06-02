فاجأت الفنانة المصرية امال ماهر جمهورها بالاعلان عن اعتزالها الغناء لأسباب غير معروفة وذلك بعد ايام قليلة على اعلانها فسخ خطوبتها.

اعلان امال ماهر، عبر حسابها على الفايسبوك، حيث كتبت في تدينة «جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم؛ نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء».

وأضافت «إن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟.. فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.. فكل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير.. وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنته فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ.. كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرًا.. أكثر من أي وقت مضىٰ ولكنها إرادة الله.. شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي.. شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج.. استمتعت بكم كثيرًا على مدى أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور.. شكرًا لله عز وجل أولًا وأخيرًا ودائمًا».

وكانت امال ماهر قد كشفت، في وقت سابق، عن فسخ خطوبتها بالقول: «أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي، ولكن كل شيء نصيب تم فسخ الخطوبة الحمد لله على كل شيء».





ويذكر أن الفنانة آمال ماهر قامت في 13 أبريل الماضي من خلال مقطع فيديو لايف بإعلان خطوبتها بشكل رسمي من رجل أعمال مصري دون أن تذكر اسمه.

وقالت الفنانة عبر مقطع الفيديو من خلال حسابها على «إنستغرام» إنه تمت خطبتها من شخص خارج الوسط الفني، معبرة عن سعادتها باهتمام الجمهور بمعرفة أخبارها، مضيفة أنها لن تنكر ارتباطها، بل أظهرت «الدبلة» للشاشة.

وأكدت حينها أنها “خطبت بالفعل لرجل أعمال مصري، من خارج الوسط الفني، وهي في انتظار فرحة قريبة ستعلن عنها للجمهور، مشيرة إلى احتمالية زواجها قريباً”.

ويعد آخر أعمال امال ماهر أغنية «اللي قادرة» وهي من كلمات الشاعر الغنائي نادر عبدلله، وألحان وتوزيع خالد عز، وهي شارة البداية للمسلسل الدرامي «ليه لأ»، بطولة أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي وهاني عادل، ومن إخراج مريم أبوعوف.