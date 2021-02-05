تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة تتحدث باللغة الإنكليزية عن فنانة رأى الكثيرون أنها تقصد بها المغربية دنيا بطمة.

وقالت المرأة في المقطع إن فنانة مغربية شهيرة سرقت صورة ابنها ونشرتها على حسابها. وأضافت أنها أعادت وضع المنشور عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حسابها الخاص على “إنستغرام” لكي تظهر ذلك.

ويشار إلى أن دنيا نشرت الصورة على حسابها الخاص على التطبيق منذ أيام عدة وعلقت عليها: “دايماً إيمان كتبكيها ليلي روز” محققة أكثر من 143 ألف إعجاب.

وأطلق هذا موجة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات. وعبر الكثير من المتابعين عن استغرابهم قيام دنيا بهذا. ورأوا أنه كان بإمكانها أن تنشر صورة ابنتها الحقيقة من دون أن تظهر كامل وجهها. ويشار إلى أن الفنانة المغربية تواجه حكماً بالسجن لمدة 12 شهراً على خلفية قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي” إلا أن أي إجراءات لم تتخذ حتى الآن من أجل تنفيذ الحكم.