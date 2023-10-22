نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة تسببت في توجيه بعض الانتقادات واللوم عليه من جمهورها، إذ شاركت مقطع فيديو ومجموعة من الصور لدعم القضية الفلسطينية، إلا أن صورة من تلك الصور لم تلق إعجاب الجمهور الذي طالبها بحذفها.

صورة تنشرها غادة عبدالرازق تُثير الجدل

وظهر في منشور غادة، صورة لطفل فلسطيني يحمل علم بلاده، مع طفل إسرائيلي بالزي اليهودي، وكتبت عليها تعليقاً بالإنكليزية يقول: “هؤلاء أطفال، لا يكرهون أحداً.. هم ليسوا عنصريين.. ولا متحاملين على أحد.. أو يصدرون أحكاماً سريعة.. فلا تعلموهم أن يكونوا كذلك”. وهو ما جعل الجمهور ينتفض، ويطالبها بحذف هذه الصورة.

غادة عبد الرازق في رمضان 2024

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق استقرت على المسلسل الذي سوف تخوض به سباق دراما رمضان 2024 المقبل، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل بعنوان “صيد العقارب”، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وهو مكوّن من 15 حلقة.

وكانت غادة عبدالرازق قد أعلنت في تصريحات سابقة عن اتخاذها قراراً بخوض سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل مكوّن من 15 حلقة، وذلك بعد نجاحها في تجربة الأعمال القصيرة من خلال مسلسل “تلت التلاتة” الذي قدّمته في رمضان الماضي والمكوّن من 15 حلقة، وحكاية “تحت الحزام” من مسلسل “حدث بالفعل” التي انتهى عرضها أخيراً، وتتكوّن من ثلاث حلقات.

وقالت غادة عبد الرازق في تصريحاتها: “هتشوفوني في رمضان إن شاء الله بمسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة”.

مسلسل “تلت التلاتة”

يُذكر أن من آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرزاق مسلسل “تلت التلاتة” الذي عرض داخل السباق الرمضاني.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم غادة عبد الرزاق ،أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله والمسلسل من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح والمسلسل من نوعيه المسلسلات ١٥ حلقة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة.

مسلسل “حدث بالفعل”

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال غادة عبدالرازق، هي حكاية تحمل اسم “تحت الحزام“، ضمن أحداث مسلسل “حدث بالفعل”.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم: غادة عبدالرزاق ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبد الله محمود وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي إنساني حول العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية تم تجميعها من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

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