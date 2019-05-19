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امل العوضي بإطلالة جريئة تعرضها للانتقاد!

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امل العوضي

امل العوضي

شاركت الفنانة الكويتية أمل العوضي متابعيها بصور لأحدث إطلالة لها وذلك عبر حسابها انستغرام.

ووظهرت أمل العوضي في الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية فستانا أسود قصيرا، مع أكمام طويلة من الشيفون، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة تاركة خصلاتها منسدلة، مع اعتمادها على ماكياج رقيق يبرز جمال وجهها.

وعلقت أمل العوضي على الصور قائلة: “من السهل أن تقف مع الحشد ويتطلب الأمر الشجاعة لكي تقف وحيدا”.

عير ان هذه الاطلالة تسبب في تعرض أمل العوضي لموجة من الانتقادات حيث عبّر جمهورها عن غضبهم مشيرين إلى أنها غير مناسبة لشهر رمضان المبارك.

امل العوضي امل العوضي

 

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