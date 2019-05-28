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امير الكويت يزور سعاد عبدالله للاطمئنان عليها بعد نقلها للمستشفى.. فيديو

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سعاد عبدالله

سعاد عبدالله

انتشر مقطع فيديو لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وهو يزور الممثلة القديرة سعاد عبدالله التي تعرّضت للسقوط وكسرت قدمها. وأثار الفيديو إعجاب المتابعين الذين أبدوا احترامهم لأمير الكويت ولفتته التقديرية للفنانة الكويتية.

وتفاعل المتابعون مع لفتت الصباح هذه بشكل كبير، حيث أثنوا على ما تحمله هذه الخطوة منه تجاه عبد الله من معاني التقدير والإحترام للفنان الكويتي.

وتقدّم سعاد عبدالله هذا العام مسلسل “أنا عندي نص” الذي يتناول قضية اجتماعية داخلية في إطار الكوميديا السوداء، من خلال قصة امرأة تبحث عن حقوقها في المجتمع سواء الحقوق المدنية أو الشخصية، وتحاول أن تثبت موهبتها الفنية من حيث عرض نصها الأدبي على أي شخص ينتجه لها، وتشاركها بطولة المسلسل الممثلة شجون الهاجري.

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