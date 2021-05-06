عبر أمير طعيمة، الشاعر وكاتب الأغاني مصري، عن أمنيته في سقوط الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة فوق سد النهضة الاثيوبي وذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر.
وكتب أمير طعمية في تغريدته: “يا رب بحق الأيام المفترجة دي، اشلاء الصاروخ الصيني تقع على سد النهضة، فكرة لطيفة جدا و الله.”.
بدورها علقت الفنانة المصرية وفاء عامر على تغريدة أمير طعيمة وشاركته في أمنيته قائلة: “مش بعدة علي ربنا”.
وكان ناشطون قد سخروا من خبر خروج صاروخ صيني عن السيطرة ورصد مروره فوق عدد من الدول العربية وتوقع سقوطه قريباً على موقع غير محدد على كوكب الأرض.
ويهدد حطام صاروخ صيني بالسقوط على الأرض في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة.