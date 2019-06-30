امينة تقارن نفسها بـ ميريام فارس.. ورندة البحيري تشتمها!

نشرت الفنانة المصرية أمينة صورة لها، عبر حسابها على انستغرام، وهي ترتدي نفس الجمبسوت الذي سبق وارتدته الفنانة اللبنانية ميريام فارس في إحدى حفلاتها.
وعلقت أمينة على الصورة ساخرة : “يا الله نفس الجامبسوت لكنكم تفضلون ميريام، هكذا أنتم”.
وقد تفاعل عدد من الفنانين مع صورة امينة حيث كتبت رندة البحيري شاتمة ميريام فارس قائلة: “مريم ايه و *** ايه. انت اللي قمر.” فيما قالت رنا سماحة “المصري يكسب يا قلبي” اما زينة فقالت “مين اللي قال كده ده انتي الأصل”.
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ياالله نفس الجامبسوت لكنكم تفضلون ميريام هكذا انتم ميكب وشعر وتصوير حبيب قلبي وأخويا العبقرى@jakoblambaz تحت اشراف العالمية @rania_elhusseiny