وجهت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم رسالة جديدة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، أعربت فيها عن حزنها الدائم بعد وفاتهما.

ونشرت إيمي سمير غانم، صورة جمعت والديها عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها قائلة: “كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وأنتوا بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله”.

وأضافت: “بس أنا مش عارفة أكون تمام، وكل وقت بيعدي كنت فاكرة هاكون أحسن، بس الحقيقة إني أوحش من الأول وكل حاجة عملتها بس مش بهدأ”.

وتابعت: “الحمدلله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء، أكيد بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده، والحمد لله على أي ابتلاء أنا راضية”.

وقام عدد من نجوم الفن بالدعاء لها بالصبر والمغفرة لوالديها من خلال التعليقات منهم ليلى أحمد زاهر، وشريف رمزي، والإعلامية بوسي شلبي، وميريهان حسين، وأكرم حسني، ودارين حداد، ومنة جلال.

يذكر أن الراحل سمير غانم توفي يوم الخميس 20 مايو 2021 عن عمر 84 عاما، أثر أزمة صحية تطورت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد مرور 79 يوما لحقت به الفنانة دلال عبد العزيز عن عمر يناهز 61 عاما.