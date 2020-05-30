كشفت صحيفة “دايلي ميل” الأمريكية عن وفاة الممثل الأمريكي الشاب “هاجن ميلز” عن عمر يناهز الـ 34 عامًا حيث قام بالانتحار بعد محاولته لقتل زوجتة المنفصلة عنه وأم ابنته الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات، إذ أطلق عليها عدة أعيرة نارية قبل أن تتوجه الشرطة لمكان وقوع الجريمة.

وبحسب بيان مدير شرطة مايفيلد الرسمي أن ميلز قد لفظ أنفاسه الأخيرة، بمدينة مايفيلد في ولاية كنتاكي الأمريكية، بعدما أطلق عدة أعيرة نارية على أم ابنته (إيريكا برايس) تركزت في الذراع والصدر، ورغم نيته قتلها إلا أنه أخطأ في تسديد إصاباته القاتلة. ثم بعد ذلك قام بإطلاق النار على نفسه في مكان الحادث .

الممثل الأمريكي “هاجن ميلز”

وبحسب تصريح زوجته المجنى عليها إيركا بريس، فإنها أول ما فكرت به هو حماية طفلتها الصغيرة، فجعلت من جسدها درعاً بشرياً لحميها ثم غافلت ميلز واخفتها عنه أسفل الأريكة وأغمضت عينيها مستسلمه في إنتظار الموت قبل إطلاق ميلز الرصاص عليها بلحظات،ثم سمعت صوت سقوطه على الأرض ففتحت عينيها،وأسرعت لإبلاغ الشرطة. وبعد التحقيق معها وصفت بريس زوجها قائلة: “كان على الدوام روحه مضطربة وغير مستقرة ومثيراً للقلق ،وكان يخيف ابنتنا بعد انفصالنا”.

الممثل الأمريكي” هاجن مايلز” برفقة زوجته ” إيريكا برايس” التى أنفصلت عنه

يُذكر أن هاجن مايلز قد شارك مؤخراً في بطولة فيلم “ستارلايت” المنتظر عرضه في 4 من شهر أغسطس المقبل، ومن المتوقع تأجيل طرحه في السينمات بسبب تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.