انتشار فيديو جنسي لحبيب كلوي كارداشيان.. والشابة تعترف:انا حامل ايضاً!‎

لا تزال الفيديوهات الفاضحة تنتشر لحبيب ​كلوي كارداشيان​ الذي ولدت منه ليلة امس ابنتهما. وبرغم الظروف التي تمر بها كلوي واضطرارها الى الولادة المبكرة لا زالت الفيديوهات تنتشر.

فبعد انتشار مقطعي فيديو له برفقة ثلاث نساء مختلفات، زعمت شابة اسمها “ستيفاني” أنها حامل بطفل من تريستان، ونشرت مقطع فيديو جنسي أثناء إقامتها علاقة مع الرياضي المحترف، وفق ما نقله موقع “ديلي ميل” البريطاني.

واضافة الى الفيديو نشرت مجموعة ​رسائل نصية​ جنسية تبادلتها مع “تريستان”، كُتِبَ في إحداها: “أود إمساك شعرك، ثم أقبلك، بعدها أخلع ملابسك”.