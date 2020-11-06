ادخلت الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري يوم الخميس إثر مضاعفات أصابتها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، بحسب تصريحات الكاتبة مريم القلاف لصحيفة الرأي.
وفي التفاصيل ، قالت مريم القلاف بأن انتصار الشراح تعاني أساساً من مشاكل في الكلى ولديها الضغط والسكر ي، وهو ما أثر عليها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها جراء آلام في المعدة كانت قد اشتكت منها في السابق.
وتابعت: “قبل ذهابها إلى المستشفى الأميري اتصلت بي، وقالت (ادعوا لي، انا محتاجة الدعاء الحين منكم)، وهي الآن في العناية المركزة اثر مضاعفات العملية.
وبمجرد تداول الخبر، تصدرت الدعوات و التمنيات لها بالشفاء هاشتاقات تويتر حيث علقت الفاشينيستا دانا الطويرش على خبر نقل انتصار الشراح إلى غرفة العناية المركزة وكتبت: “اللهم أشف كل جسد متعب ورد له عافيته”.
كما كتبت شيماء سبت: “خطاج الشر ياعمري ام سالم اجر وعافية ربي يحفظج ويقومج بالسلامة طهور يارب الله يشفيج ويعافيج”.
أما الدكتور حبيب غلوم فقد كتب: “دعواتكم للعزيزة أم سالم الفنانة القديرة #إنتصار_الشراح بالشفاء والسلامة يارب العالمين”.