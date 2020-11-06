ادخلت الفنانة الكويتية انتصار الشراح إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري يوم الخميس إثر مضاعفات أصابتها نتيجة إجرائها عملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء، بحسب تصريحات الكاتبة مريم القلاف لصحيفة الرأي.

وفي التفاصيل ، قالت مريم القلاف بأن انتصار الشراح تعاني أساساً من مشاكل في الكلى ولديها الضغط والسكر ي، وهو ما أثر عليها بعد العملية الجراحية التي خضعت لها جراء آلام في المعدة كانت قد اشتكت منها في السابق.

وتابعت: “قبل ذهابها إلى المستشفى الأميري اتصلت بي، وقالت (ادعوا لي، انا محتاجة الدعاء الحين منكم)، وهي الآن في العناية المركزة اثر مضاعفات العملية.

وفاة الفنانة الكبيرة انتصار الشراح إشاااعة من اصحاب النفوس الدنيئة



ام سالم الله يطول بعمرها في العناية المركزة وحالتها مستقرة ويارب تقول لعيالها واحفادها بالسلامة pic.twitter.com/VfvtX99M03 — ﮼ق (@GucciaH) November 6, 2020

وبمجرد تداول الخبر، تصدرت الدعوات و التمنيات لها بالشفاء هاشتاقات تويتر حيث علقت الفاشينيستا دانا الطويرش على خبر نقل انتصار الشراح إلى غرفة العناية المركزة وكتبت: “اللهم أشف كل جسد متعب ورد له عافيته”.

اللهم اشفي كل جسد متعب و ردّ له عافيته .. انتصـار الشراح — ‏ᴰᵀ دانا الطويرش (@Daneeda_t) November 6, 2020

كما كتبت شيماء سبت: “خطاج الشر ياعمري ام سالم اجر وعافية ربي يحفظج ويقومج بالسلامة طهور يارب الله يشفيج ويعافيج”.

خطاج الشر ياعمري ام سالم اجر وعافية ربي يحفظج ويقومج بالسلامة طهور يارب

الله يشفيج ويعافيج #انتصار_الشراح#شيماء_سبت pic.twitter.com/HahEZTkJvY — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) November 6, 2020

أما الدكتور حبيب غلوم فقد كتب: “دعواتكم للعزيزة أم سالم الفنانة القديرة #إنتصار_الشراح بالشفاء والسلامة يارب العالمين”.