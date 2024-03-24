حلّت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج “على المسرح” الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، حيث كشفت عن آرائها حول حب الرجال لها، وعن تعاونها مع المخرجة كاملة أبو ذكري مرة أخرى، ورأيها في نيللي كريم كممثلة.

تصريحات أنتصار عن المخرجة كاملة أبو ذكري

وعن عدم تعاونها مع المخرجة كاملة أبو ذكري مرة أخرى، قالت: “أتمني إن المخرجة كاملة أبو ذكري متتكلمش كتير في البرامج لأنه مش صح، مينفعش كل شوية تطلع على الناس لأني محبتش إنها عملت كدا، وبراحتها متشتغلش معايا تاني”.

واستكملت انتصار حديثها: “إنت مخرجة كبيرة ليكي اسم مينفعش البرامج تستغلك، وتطلعي تتكلمي عن زملائك وحش، لأنك من أهم المخرجين الموجودين في الشرق الأوسط، وانا بحبها جدًا لأنها صاحبتي”.

انتصار عن نيللي كريم

وعن جدل تعليم انتصار وباسم سمرة التمثيل لنيللي كريم في مسلسل “ذات”، قالت انتصار: “أنا قولت كدا عشان باسم سمرة طلع وقال في لقاء، وقال إني أنا وانتصار علمنا نيللي كريم التمثيل، وأنا اتزنقت في لقاء بعدها على طول، وقولت ساعتها مكنش يقصد هو كان قصده إنه في الفترة دي كنا بنمثل بقالنا فترة طويلة، وهي حينها كانت راقصة شاطرة، كانت بتلعب باليه حلو جدًا، وعجبني ساعتها إن نيللي كريم مردتش خالص واحترمتها جدًا”.

عُرض مسلسل “ذات” في رمضان 2013، وشارك في بطولته بجانب انتصار، كل من نيللي كريم وباسم سمرة.

3 أعمال رمضانية لانتصار

يذكر أن انتصار تشارك في رمضان 2024 في 3 أعمال، وهم: “أشغال شقة” من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، ويعرض المسلسل عبر قناة mbc مصر الساعة 9 مساء.

و”مسلسل أعلى نسبة مشاهدة” من بطولة سلمى أبو ضيف، محمد حاتم، جلا هشام، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول السوشيال ميديا وتأثيرها.

و”المعلم” من بطولة مصطفى شعبان، أحمد فؤاد سليم، وسارة نور، محمد العمروسي، ومحمود الليثي، وهاجر أحمد، وسهر الصايغ، وسلوى خطاب، وعبدالعزيز مخيون، وانتصار، ومنذر رياحنة، وأحمد بدير، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، وطارق النهري، ومصطفى حشيش، ولبنى ونس، ومفيد عاشور، وعلاء زينهم.

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