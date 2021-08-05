تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري الراحل ” أحمد راتب ” أثارت ضجة على السوشيال ميديا .

حيث ظهر أحمد راتب في الصورة وهو يجلس على أحد المقاهي مرتديا (فانلة وشبشب) وجاءت تعليقات بعض المتابعين عليها بالسخرية وانتقاد ظهوره بهذا الشكل .

وأثارت هذه التعليقات غضب واستياء إبنة الفنان الراحل ” لمياء راتب ” وخرجت للرد على تلك الانتقادات وتعليقات السخرية من والدها .

فكتبت في تعليق لها : ” لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .. يعني تخوضوا في سيرة شخص متوفي لمجرد إنكم عايزين تلموا لايكات تافهة زي صفحاتكو .. الحمد لله على سيرته الطيبة ودعاء الناس ليه ويكفيني إنه كان أحسن أب في العالم .. ألف رحمة ونور عليك يا بابا يا طيب ” .

وتابعت لمياء راتب : ” للتوضيح .. بابا كان بيصور في الإسكندرية وده لبس الدور وقعد يشرب قهوة عقبال لما المشهد يجهز وطبعا الناس ما صدقت تصوره .. الحمد لله هو كان أبسط من إنه يهتم أصلا هو فين ولا مين بيصوره ولا لابس إيه لأنه كان على سجيته طول عمره ” .