بعد أيام من إطلاق أغنيتها الجديدة “ليالي الصيف” بالتعاون مع الفنان اللبناني جاد شويري، تعرّضت الفنانة البحرينية حلا الترك لهجوم كبير بسبب الأغنية، حيث اعتبر العديد من جمهورها أنها “ضعيفة” و”سيئة”.

وظهرت حلا في الكليب بإطلالة صيفية شبابية مبهجة، تماشياً مع أجواء الأغنية، حيث قدَّمت مع شويري مجموعةً من الرقصات الاستعراضية على البحر، ونجحا في نقل التفاؤل والإيجابية الى الجمهور.

ورغم إطلالتها الممتعة، تعرضت أغنية حلا الجديدة للكثير من الانتقادات القاسية، إذ اعتبر العديد من جمهورها أنها ركيكة لناحية الكلمات والألحان، مؤكدين أن اختيارها سيئ، ومطالبينها بالتمهّل في دراسة خياراتها في المستقبل.

من جهة ثانية، حرصت الفنانة البحرينية على دعم منتخب بلادها، في المباريات التي يخوضها حالياً في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا، ونشرت صورة عبر حسابها في “إنستغرام”، بدت فيها وهي تحمل علماً صغيراً للبحرين، وعلقت عليها قائلة: “تفاعلاً وتأييداً لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، عشان هذا العلم لدعم منتخبنا الوطني في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا”.