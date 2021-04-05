أثارت الفنانة السعودية وعد ضجة كبيرة في أوساط المتابعين بسبب فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وظهرت فيه وهي ترقص في إحدى المناسبات وتقوم بحركات حماسية، لكن لم يُعرف ما إذا كان الفيديو حديثاً أم قديماً.

وأطلق هذا موجة من الانتقادات، ففيما اعتبر بعض المتابعين أن وعد تخطّت الحدود، أشار آخرون إلى أنها تشعر ببعض الحماسة فقط. كما انتقد بعضهم ملابسها… ومما جاء في التعليقات على أحد تلك الحسابات: “مهدوا لنا تدريجياً. أول حجاب بشعر واضح بعده اللبس الفاضح بعده الرقص وبعده الله العالم” و”أستغفر الله كم عمرك؟” و”اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا” و”يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون” و”رقصها يقهر”.

يُشار إلى أن وعد تقدّم برنامج “عالوعد” الذي يُعرض على شاشة قناة sbc وتلفت الأنظار بإطلالتها المختلفة، وهو ما ظهر من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص في التطبيق. وانقسم المتابعون بين من رأوا أنها غاية في الأناقة، ومن أشاروا إلى أنها لا تناسب شخصيتها.