انتقادات لياسمين صبري بسبب هجومها على مصاب بمتلازمة داون

بعد نشر الفنانة المصرية ياسمين صبري لصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” وهي بصالة الألعاب الرياضية وظهرت وهي واقفة على رأسها وقدميها مرفوعة للأعلى .

تفاعل عدد كبير من متابعيها على الصورة بعدد من التعليقات وجاء من ضمنهم تعليقا من احد الأشخاص قائلا إنه قام بفعل هذه الحركة وهو طفل في سن السادسة .

ليأتي رد ياسمين عليه : ” نعم أراهن إنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون ” .

لينهال عليها هجوما من المتابعين بسبب هذا التعليق واتهموها بالسخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وإنها ليس لها الحق في ان تتحدث عنهم بهذا الشكل وخاصة وهي نجمة مشهورة وسفيرة للمرأة في إفريقيا ويجب عليها احترام الجميع وكل فئات المجتمع .

مما اضطر ياسمين إلى حذف التعليق وعلى الرغم من ذلك استمر الجمهور في انتقادها مؤكدا إنها قامت بحذف التعليق خوفا من الهجوم الذي حدث وتعليقات الجمهور لها .