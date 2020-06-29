نشرت الفنانة التركية ” بيرين سات ” صورة لعلم ” قوس قزح ” الذي يرمز للمثليين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

ووجهت بيرين سات من خلالها رسالة تطالب فيها من الجميع إحترام هذه الفئة من الناس وإحترام حقوقهم أيضا وعدم إيذائهم لأنهم يستحقون الحب .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” هؤلاء يستحقون الحب دعونا نتركهم يعيشون كما يريدون .. لا لون للحب ولا الجنس ” .

الأمر الذي أثار استياء وغضب عدد كبير من متابعيها وعرضها للهجوم والانتقادات التي وصلت إلى حد الشتائم وإتهامها بالشذوذ .

كما دعا العديد من محبيها بيرين سات بأن لا تتدخل في مثل هذه القضايا المثيرة للجدل .