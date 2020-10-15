بعد قرار منع الفنان المغربي ” سعد لمجرد ” من الغناء في مصر وإلغاء حفله الأخير الذي كان من المقرر إقامته بها في ظل حملات المقاطعة والانتقاد له بسبب اتهامه في قضية إغتصاب والتي لم يثبت برائته منها إلى الآن .

أعرب الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” عن دعمه له متحديا قرار المنع ومعلنا انتظار سعد لمجرد في قدومه إلى مصر من جديد .

فكتب أحمد فلوكس في منشور له عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” أرفقه بصورة لمجرد قائلا : ” حبيبي يا معلم .. واحشني وأراك قريبا في بلدك الثاني مصر مع جمهورك وناسك اللي بتحبك ” .

وانقسم المتابعون لهذا المنشور بين مؤيدين له ولموقف فلوكس وبين من هاجمه ورفض دعمه له .

فجاءت التعليقات مثل : ” شكرا بزاف أحمد وحتى انت مرحبا بيك في المغرب ” و ” برافو عليك يلا لم باقي المغتصبين وادعمهم ” و ” الله يجبر بخاطرك والله إنك انسان محترم والكلمة الطيبة صدقة ” .