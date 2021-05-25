نشر حساب قناة ” CBC ” عبر تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام صورة للفنانة ” ريهام عبد الغفور ” تجمعها بوالدها الفنان ” أشرف عبد الغفور ” مرفقة بإقتباس من تصريح لها مع برنامج ” It’s Showtime ” .

حيث تضمن هذا التصريح حديث ريهام عبد الغفور عن والدها وفضله عليها فقالت : ” لولا أبويا مكنتش حققت أي حاجة في حياتي ” .

وأثار هذا التعليق حالة من الهجوم والانتقادات ضد ريهام عبد الغفور بسبب عدم ملائمة توقيت هذا التصريح مع وفاة الفنان ” سمير غانم ” وحالة الحداد التي تعيشها إبنتاه ” دنيا وإيمي سمير غانم ” وتجاهلها لحزنهما .

وهو الأمر الذي دفع الفنانة ريهام عبد الغفور إلى الخروج للرد على تلك الانتقادات فكتبت قائلة : ” شكراً للناس المحترمة اللي بتقول كلام محترم أما عن اللي قلوا أدبهم عني أو عن والدي فحسبنا الله ونعم الوكيل ” .

وتابعت : ” الحوار ده من أكتر من شهر في برنامج تلفزيوني وأحد الصحفيين نزله كخبر من قبل وفاة أستاذ سمير الله يرحمه بكتير .. فأرجو الدقة من المعلومة قبل ما تفتروا وترموا اتهامات على حد ” .