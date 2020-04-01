انتقادات وهجوم على هيا الشعيبي واتهامها بالعنصرية .. والسبب إبنتها

نشرت الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلاد إبنتها سكينة الثالث .
وكتبت هيا الشعيبي في تعليقها على مقطع الفيديو : ” سكينة حبيبتي بنتي كملت 3 سنين .. في عز الحظر احتفلنا فيها أنا و أبوها وإخوانها وخداماتها ” .
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سكينه حبيبتي بنتي كملت ٣ سنين في عز الحظر احتفلنا فيها انا و ابوها واخوانها وخداماتها
وأثار هذا التعليق الجدل وغضب الكثير من المتابعين حول وصفها لمربيات إبنتها ب ” الخدامات ” وما تشير إليه هذه الكلمة من عنصرية وعدم تقدير للغير .
فجاءت التعليقات المهاجمة لها مثل : ” ليش تسموهم خدامات المفروض مساعدات أو دادات ” و ” غيرنا كلمة معاقين لأصحاب الهمم ياريت تغيرون كلمة خدامه لكلمة مساعدة لأنهم يساعدونا في البيت والتربية مافي شي إسمه خدم ” و ” خدامتها الملافظ سعد ” .