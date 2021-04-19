تعرض الفنان السعودي فايز المالكي لموجة من الانتقادات بعد وصلة رقص له مع مواطنته الفنانة اسيل عمران على أنغام أغنية “شوقر دادي” في احد مشاهد مسلسل “ممنوع تجول”.

وظهر في المشهد انسجام “المالكي” بالرقص مع الفنانة “أسيل” بسبب الطريقة الكوميدية أثناء تأدية وصلة الرقص، بعدها دشن المغردون وسما بعنوان فايز المالكي، ليتصدر بدوره قائمة ترند في تويتر السعودية، وسط استنكار كبير منهم خاصة بعد جمع المالكي تبرعات لتمليك 100 منزل لعدد من الأسر الأرامل و اليتامى والمحتاجين في السعودية، وقالوا إن ما جاء في الحلقة يتنافى مع أعمال الخير التي قام بها.

وكتب احد الحسابات على تويتر: “فايز المالكي أعمال خيرية وعلوم مراجل ووووو.. وآخرتها يهز وسط مع اسيل عمران !”.

بينما قالت متابعة اخرى :”الأغنية ترجمتها هي انه وحده حبيبها او زوجها كبير في العمر بس غنيه واقول كلمات الاغنيه (هو يحبني وانا احب امواله شوقر دادي) ومعنى شوقر دادي هي الشخص الكبير في العمر الي يحب بنت صغيره ويصرف عليها فلوس مرره كثير هو يدلعها”.

وقالت متابعة:”حلقه فاشلة ومسخرة وانحطاط!، خساره ان فايز معهم، فايز الإنسان فايز الرائع فايز الفزعات فايز من يقف مع المحتاجين،عرفناه إنسان قبل أن يكون رَجل”.

بينما دافع اخرون عن فايز المالكي حيث قال احدهم “هو يمثل الحاصل في المجتمع بالعكس اذا المسلسل بيعطي رسالة لبعض الفئات هذا شي كويس الشي الغلط الوحيد ان البنت الي معه مو متستره وهذا حاصل من زمان مافرقت”.

ايه صح المفترض تلبس عباية بعدين تسحب يدينه وترقصه — سلطانة الشمري (@news_2004) April 19, 2021

وتدور أحداث المسلسل السعودي “ممنوع التجول” بشكل عام في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول ما يعيشه العالم الآن من تداعيات فيروس كورونا وما فرضه على المجتمعات من تغيرات.

وهو من بطولة الفنان ناصر القصبي، بمشاركة باقة من نجوم الكوميديا في السعودية والخليج، وهم فايز المالكي، شيماء سبت وعبد الإله السناني، حبيب الحبيب، راشد الشمراني، إلهام علي، أسيل عمران، فاطمة الحوسني، ماجد مطرب فواز، بشير الغنيم، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي، خالد الفراج، عبدالله المزيني، علي الشهابي، ريماس منصور، وهبة الحسين.