نشرت ” عائدة العتيبي ” زوجة الفنان السعودي ” خالد سامي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر كشفت من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لزوجها .

حيث أشارت عائدة العتيبي إلى أن خالد سامي كان قد تعرض لانتكاسة صحية جديدة منذ أواخر شهر رمضان إلى الآن والتي دخل على إثرها غرفة العناية المركزة .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” الحمد لله المتفضل على جميع خلقه .. مستجدات حالة خالد سامي من 27 رمضان انتكست حالته مما استدعى إدخاله العناية المشددة ولا زال ” .

وتابعت : ” لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده إنه الله ” .

الحمد لله المتفضل على جميع خلقه. مستجدات حالة #خالد_سامي من 27 رمضان انتكست حالته مما استدعى ادخاله العناية المشددة ولا زال؛ لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده.#إنه_الله — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) May 23, 2021