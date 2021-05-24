نشرت ” عائدة العتيبي ” زوجة الفنان السعودي ” خالد سامي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر كشفت من خلالها عن تطورات الحالة الصحية لزوجها .
حيث أشارت عائدة العتيبي إلى أن خالد سامي كان قد تعرض لانتكاسة صحية جديدة منذ أواخر شهر رمضان إلى الآن والتي دخل على إثرها غرفة العناية المركزة .
فكتبت في تغريدتها قائلة : ” الحمد لله المتفضل على جميع خلقه .. مستجدات حالة خالد سامي من 27 رمضان انتكست حالته مما استدعى إدخاله العناية المشددة ولا زال ” .
وتابعت : ” لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده إنه الله ” .