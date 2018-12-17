“انت عبيطة”.. شاهدوا نجمة مصرية تثير ضجة كبيرة بفيديو مع والدتها

شاركت الفنانة هايدي كرم متابعيها على تطبيق انستغرام بمجموعة من مقاطع الفيديو التي تجمعها بوالدتها خلال اعتنائهما بكلبيهما.

واستعرضت هايدي يومياتها مع والدتها الاي تصر على تنظيف الكلبين بالادوية اللازمة للقضاء على الحشرات والبراغيت الاي ملأت وبرهما وباتا ينقلان العدوى على الحايط والسجاد، على حد تعبيرها.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> يوميات_هيدي_و_أم_هيدي A post shared by Heidy Karam (@heidykaram) on Dec 13, 2018 at 7:26am PST



اثار المقطع ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين اعتبروا ان والدة هايدي تولي اهمية كبيرة للكلاب، وتهتم بهم بشكل كبير.

في حين سخر البعض الاخر من طريقة جلوس هايدي ووالدتها على الدرج في حديقة منزلهما وقيامهما بتنظيف الكلبين بعناية، لافتين الى ان هذا اشبه بالقصاص.

وأثارت المقاطع ضجة كبيرة بسبب والدة هايدي وطرافتها في توجيهها وانتقاد تصرفاتها خلال رش الدواء على الكلاب، حيث قالت لها بكل عفوية: “انت عبيطة، ايه الهبل ده”، وسط ضحك الممثلة المصرية التي تحرص دائماً على نشر مقاطع فيديو طريفة من حياتها اليومية مع والدتها.