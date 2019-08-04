انجلينا جولي عارية وتستعرض اوشمتها في اعلان مثير!.. فيديو

استعرضت النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، وشمها الجريء الجديد خلال تصوير إعلانها الترويجي لعطر “Mon Guerlain”.

وظهرت أنجلينا، 44 عامًا، في الإعلان وهي تغطي نفسها بثوب حريري فضفاض كاشفة عن ظهرها الذي وشمته على طوله، وتنامُ على سريرٍ مفروشٍ بالساتان، بينما جمعت شعرها في كعكةٍ وانعكس عليها ضوء الشمس الطبيعي، لتُظهر بذلك استمتاعها بفخامة العطر الذي تُروّج له.

واتخذت أنجلينا من منزلها الخاص في كمبوديا، مكانًا لتصوير الإعلان وذلك لإظهار ضوء الشمس والغابات المطيرة، وجرى تصويره تحت إخراج المخرج الحائز على الأوسكار، إيمانويل لوبيزكي.