انجي خوري بإطلالة جريئة من الامارات!

شاركت عارضة الأزياء السورية أنجي خوري متابعيها بمجموعة صور لأحدث ظهور لها، خلال إقامتها بالإمارات.

وظهرت انجي خوري من خلال الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، بإطلالة جذابة وجريئة تعرضت بسببها للهجوم من قبل بعض متابعيها..

واقد ارتدت انجي خوري ميكرو جيب بني اللون، وتيشيرت برتقالي اللون شفاف، وتصفيفة شعر منسدل على ظهرها، وماكياج متناسق مع إطلالتها الجريئة.

يذكر ان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، كان قد حذر انجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء في الإمارات التي انتقلت اليها بعد قرار ترحيلها من لبنان.

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