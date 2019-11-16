انجي خوري بإطلالة جريئة من الامارات!

شاركت عارضة الأزياء السورية أنجي خوري متابعيها بمجموعة صور لأحدث ظهور لها، خلال إقامتها بالإمارات.
وظهرت انجي خوري من خلال الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، بإطلالة جذابة وجريئة تعرضت بسببها للهجوم من قبل بعض متابعيها..
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ولدت دلوعة.. ثم ذات ليلة قررت.. انا أزداد روعة فأصبحت كما تعرفوني الأن😊
واقد ارتدت انجي خوري ميكرو جيب بني اللون، وتيشيرت برتقالي اللون شفاف، وتصفيفة شعر منسدل على ظهرها، وماكياج متناسق مع إطلالتها الجريئة.
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أجمل النساء من لها قلب طفلة، وعقلانية لدرجة النصج، وعفوية ببراءة تملأها الأنوثة، لا تستخدمها سلاحا للإيقاع بك بل تحبها لشخصها وروحها… #انجي_خوري
يذكر ان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، كان قد حذر انجي خوري من تجاوز الخطوط الحمراء في الإمارات التي انتقلت اليها بعد قرار ترحيلها من لبنان.