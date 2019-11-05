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اندلاع حريق في منزل هازال كايا بطلة “العشق الممنوع”.. وهي حامل!

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hazal kaya

اندلع حريق في منزل الممثلة التركية ​هازال كايا​، استطاع رجال الإطفاء السيطرة عليه قبل ان يمتدّ أكثر ويحرق المنزل بأكمله.

وأصدرت هازال كايا بيانا أوضحت فيه تفاصيل اندلاع الحريق وسببه قائلة: اردت ان اقدم توضيحا عن الأخبار التي انتشرت حول حريق في منزلي، بالفعل اندلع حريق في منزلي بالطابق السفلي ولان رجال الاطفاء وصلوا بسرعة تم السيطرة عليه قبل ان يلتهم المنزل”.

وأضافت هازال كايا: “كل افراد العائلة بخير والحيوانات الأليفة ايضا بخير وبالرغم من خوفي وهلعي لما حدث الا انني تماسكت وحاولت السيطرة على اعصابي”.hazal kaya

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