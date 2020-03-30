انطلاق هاشتاج ” شمس الكويتية اخرسي ” .. وترد : ” اضبطن هرموناتكن .. هاشتاج عشان تفرغن سمومكن يا مسترجلات “

انطلق هاشتاج يحمل إسم ” شمس الكويتية إخرسي ” والذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي مهاجما الفنانة ” شمس الكويتية ” على خلفية حديثها عن النساء المغربيات .

حيث قالت أن الصحراويين في المغرب يربطون خصر البنت منذ الصغر ويقومون بعمل مساج معين لها منذ الطفولة بهدف حرصهم على جعل جسدها بشكل كيرفي .

وتابعت قائلة : ” شوفوا ثقافة الأم الواعية المغربية عارفة إن هذه البنت لما تكبر راح تكون شاطرة وواعية .. وجسمها سيساعد أن تكون أنثى وتكون محبوبة عند زوجها وتكون مستقرة في حياتها ” .

وهو الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من النساء اللاتي ترين أن شمس اختزلت علاقة الرجل بالمرأة في جمال الجسد والاعتناء بالنظافة فقط ودفعهم إلى إطلاق الهاشتاج .

وعلى الجانب الآخر خرجت شمس الكويتية للتعليق على هذا الهاشتاج وكتبت عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي : ” لن أخرس ولن أكون نعجة في قطيع المسترجلات .. أنا قلت رأيي بمحاسن الإنسانة المغربية ولم أسئ لأحد ” .

وتابع : ” المسترجلة التي فهمت غير كده خذي أدوية .. اضبطن هرموناتكن والمغربيات عسل .. سبتن كورونا وسويتن هاشتاج فيه 16 ألف تغريدة عشان تفرغن سمومكن يا مسترجلات .. اللي على رأسه بطحة ” .