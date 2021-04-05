أعلنت المذيعة أسما شريف منير عن انفصالها بشكل رسمي عن زوجها الفنان الشاب محمود حجازي بعد زواج دام عامين ونصف العام.

وكتبت أسما على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص على “إنستغرام” قائلة: “يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف، من غير إشعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام، ونقطة”.

وأضافت: “ربنا يكرمنا إحنا الاتنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحافيين بعد إذنكم، إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بينا”.

وكانت أسما قد احتفلت بميلادها برفقه عدد من عائلتها في عدم وجود زوجها، ونشرت فيديو على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام” وعلقت عليها “كان ناقص أبويا وأخواتي ولورا بس.. الحمد لله على نعمه العائلة والعوض”.

كما قامت أسما بإلغاء متابعة محمود حجازي على “إنستغرام”؛ ليرد حجازي ويلغي متابعته لها هو الآخر.

وكان الثنائي قد احتفلا بزواجهما في 8 أيلول (سبتمبر) عام 2018 دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم.