كشفت ” دارين حلمي ” ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية لمصر عن انفصالها للمرة الثانية عن خطيبها الفنان ” تامر عاشور ” .

وجاء ذلك من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بعد أن وجهت لها أحد المتابعات سؤالا حول موعد زفافها بتامر عاشور .

فقالت : ” مش هنفرح بجوازكم قريب إنتي وتامر بقى ” .. لترد دارين : ” لا مفيش نصيب .. سبنا بعض من قريب يا حياتي إنتي ” .

وفي سؤال من متابعة أخرى قالت : ” مش مخطوبة إزاي أومال تامر عاشور إيه إنتوا فركشتوا ؟ ” .

وأجابت دارين حلمي قائلة : ” الأسئلة كلها كده ليه .. محصلش نصيب عادي كنا مخطوبين ومحصلش نصيب يبقى أكيد فركشنا يا قمر إنتي ” .

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يعلن الثنائي انفصالهما .. ففي 14 نوفمبر 2019 أعلن تامر عاشور عن فسخ خطوبته من دارين حلمي بعد فترة خطوبة استمرت أقل من 3 أشهر .. ثم عادت هي لتعلن عودتهما في شهر فبراير الماضي .