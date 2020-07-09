عقدت يوم أمس الأربعاء بمحكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة الفنانة ” سما المصري ” فى قضية سب وقذف الإعلامية ” ريهام سعيد ” .

وقضت المحكمة تأجيل محاكمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري لجلسة 22 من شهر يوليو الجاري .

وقال ” أشرف ناجي ” المحامي الخاص بسما المصري أن موكلته دخلت في نوبة بكاء أثناء محاكمتها وذلك بعد صدور قرار المحكمة بالتأجيل للمرافعة تطورت لانهيارها أثناء صعودها سيارة الترحيلات .

وأضاف في تصريحات تليفزيونية له أن الحالة النفسية لها سيئة للغاية خلال الفترة الأخيرة قائلا : ” الله يكون في عونها اللي حصل معاها مش شوية .. سواء أخطأت أم لم تخطأ فهي تُحاكم الآن أمام القضاء ونحترم حكم القضاء ” .