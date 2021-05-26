دخلت الفنانة نانسي صلاح، في حالة بكاء شديدة، خلال مراسم تشييع جثمان شقيقتها الكبرى بمسجد السيدة نفيسة، والتي توفيت بعد يومين فقط من وفاة والدتها.

وحرصت نانسي صلاح على وضع يدها على «نعش شقيقتها» وهى تبكي، حيث طالبت بتوديع شقيقتها قبل إجراءات الدفن قائلة: «بالراحة سيبوني أسلم عليها الأول».

وكانت الفنانة نانسي صلاح، قد أعلنت وفاة شقيقتها صباح أمس الثلاثاء عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، من خلال نشرها صورة تجمعها بشقيقتها الكبرى معلقة: «البقاء والدوام لله وحده، لله ما أعطى ولله ما أخذ انتقلت إلى رحمة الله أختي الكبيرة وأمي التانية ميرفت عبد الفتاح».

وأضافت صلاح: «العزاء والدفنة بإذن الله في المقابر، مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الضهر الساعة 11.51 اللهم أجرنا في مصيبتنا، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته أمين يارب العالمين، قلبى واجعنى يارب برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة».

يشار إلى أنه قبل يومين رحلت والدة الفنانة نانسي صلاح والتي التقت بها مؤخرًا بعد 27 عامًا من الفراق، لرفض والدها منذ طفولتها لقاءها.

وخلال لقاء نانسي صلاح مع منى الشاذلي في برنامج معكم عام 2018، حكت الفنانة الشابة أنها دخلت مجال الإعلانات والتمثيل بهدف العثور على أمها، التي طالما تمنت رؤيتها وهى طفلة صغيرة، ولكن رفض والدها المستمر حال دون ذلك، وهو ما حدث بالفعل بعد ظهور نانسي في برنامج «snl بالعربي».