فُجع الفنان المصري محمد أسامة الشهير بـ”أوس أوس” بوفاة طفله الرضيع عن عمر يناهز الثلاثة أشهر وذلك بعد سقوطه أرضا على وجهه فاقدا الوعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة..

وقد حرص على المشاركة فى تشييع جثمان الطفل عدد من الفنانين كان منهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأشرف عبد الباقى ومحمد عادل إمام وأحمد فهمى ونجوم مسرح مصر على ربيع ومصطفى خاطر وحمدى الميرغنى ومحمد أنور وكريم عفيفى وسليمان عيد وعزوز عادل وعدد آخر من الفنانين.

كان أخر تواجد للفنان محمد أسامة “أوس أوس”، خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل “اتنين فة الصندوق”، حيث تقاسم بطولته مع حمدى الميرغنى ومحمد عبد الرحمن نجمى مسرح مصر بالإضافة إلى الفنان الكبير صلاح عبد الله والكوميديان بيومى فؤاد ، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.