أصيبت الفنانة المصرية، روجينا، أثناء تصوير مسلسلها “بنت السلطان”، الذي يُعرض في رمضان 2021، وتم نقلها إثر ذلك لأحد المستشفيات.

وفي اول تلعيق لها بعد الاصابة، نشرت روجينا صورة أظهرت الاصابة البليغة التي تعرضت لها في وجهها وعلقت كاتبة: “الحمدلله قدر الله وماشاء فعل بشكر كل زميلى اللى اتطمنوا عليا بشكر صابرين اختى الاصيلة اللى سابت تصورها وجتلى المستشفى بشكر كل الفانز اللى كانوا قلقانين عليا بشكر كل زميلى فى التصوير على خوفهم عليا واسفة لكل الناس اللى كلمتنى ومعرفتش ارد عليهم”.

وختمت روجينا كلامها بالقول: “شكراعائلتى الصغيرة اللى جنبى دايما وعائلتى الفنية الكبيرةشكرا على كل الحب دا ””.

وكان الممثل حسن أبو الروس قد روى كواليس إصابة روجينا، قائلا “إنها وأثناء تصوير مسلسلها تعرضت لجرح عميق في وجهها، وعند نقلها للمستشفى تقرر إجراء 7 غرز تجميلية لوجهها”، موضحا أنها غادرت المستشفى واستكملت التصوير رغم الإصابة.

وقال حسن أبو الروس: ”الغريب وغير المتوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعه وجدية ووجهها ينزف في المشهد والحقيقة، وهذا كان درسا لي أنا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل”.

وتنافس روجينا في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل “بنت السلطان”، ويشاركها البطولة: باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.