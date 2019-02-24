اول تعليق لـ هيفاء وهبي على اتهامها بدعم المثلية الجنسية!.. فماذا قالت؟

أكدت النجمة البنانية هيفاء وهبي على عدم اهتمامها بما يتردد حول دعمها للمثلية الجنسية في خطها الجديد للموضة، الذي أطلقته مؤخرا ويحمل اسم Beau Voyou.

قالت هيفاء، التي قررت إيقاف العمل في التحضير لألبومها الجديد لحين الاطمئنان على مشروعها الجديد في تصريحات لصحيفة “الفجر”: إطلاق خط أزياء خطوة تعني لي الكثير، وأحاول إرضاء نفسي وأهلي وجمهوري، الذي اعتبره الداعم الأول لي في كل خطواتي الفنية وغير الفنية.

وعن اتهامها بالترويج للمثلية ودعمها من خلال استخدام ألوان تشبه ألوان “قوس قزح” قالت هيفاء: أستخدم ألوانا تدعو للسعادة والتفاؤل والبهجة، ومن يرى الأمر بطريقة أخرى فهو فقط يريد التشويش على نجاحي، وهؤلاء موجودون ومعروفون ولا يفعلون شيئا سوى إثارة المشاكل حول أي نموذج ناجح، خاصة بعدما حققت نجاحات كبيرة في الغناء والتمثيل والحفلات، وأخيرا في إطلاق خط أزياء وعلامة تجارية تحمل اسمها.

وأكدت متحدية أنها لا تشغل نفسها بالرد على حملات المقاطعة التي تتهما بدعم المثليين، قائة: لم أتأثر بمثل هذه الحملات، فقط أركز في عملي، وفي خطوتي الجديدة التي حققت نجاحا وانتشارا في الدول العربية والاوروبية منذ أول أسبوع لإطلاقها.

يذكر أن هيفاء وهبي تغيب عن دراما رمضان هذا العام، بعدما قدمت في رمضان الماضي مسلسل “لعنة كارما” تأليف عبير سليمان وإخراج خيري بشارة وإنتاج ممدوح شاهين في ثاني تعاون بينه وبين هيفاء وهبي بعد مسلسل “الحرباية”.