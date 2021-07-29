خرجت الفنانة الكوينية إلهام الفضالة، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعليق على ما تم ترويجه من قبل البعض حول هوية الاشخاصي الذين ستقاضيهم بسبب إساءتهم لها بعد انفصالها وزواجها من مواطنها الفنان شهاب جوهر.

وأكدت إلهام الفضالة أن هناك بعض الأسماء تم الزج بها وهي لا علاقة لها بالقضية، مطالبة بعدم تصديق أي شيء تتناوله وسائل الإعلام أو صفحات السوشيال ميديا، مبينة أن الإنسانة التي تم ذكرها مستبعدة من حساباتها في أي قضية؛ لأنها لا تفكر في مقاضاتها؛ ولأنها خارج الكويت حاليا.

وعقبت إلهام الفضالة أنها وكلت المحامية مريم البحر لمقاضاة من أساءوا لها؛ بسبب ”الهمز واللمز“ الذي حدث من بعض المشاهير في الميديا، وأيضا بعض الأكاونتات المسيئة التي روجت لإساءات ضدها.

وشددت إلهام الفضالة على أنه ”تم الزج باسم ”أم عثمان“ الإعلامية فجر السعيد في القضية، وهو غير صحيح؛ لأنها لم تقاضها.

وبينت إلهام الفضالة أن كل شخص له سرية خاصة في بيته، وهي لها حياتها وظروفها الخاصة ومشاكلها، لكنها سمعت كلاما عنها غير موجود، مردفة أنها تستطيع الرد على كل من أساءوا لها ويردون بأنهم ظلموها لكنها لن تتحدث بتلك الطريقة.

وتركت إلهام الفضالة تعليقا على الفيديو قائلة: ”أهم 3 مشاهير بس اللي باخد حقي بإذن الله منهم والأكاونتات المسيئة“.